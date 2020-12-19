"ربما تحت النار رماد".. أبو تريكة يعلق على جلوس محمد صلاح احتياطياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن محمد صلاح يبدو غير سعيداً مع ليفربول على خلفية جلوسه بديلاً أمام كريستال بالاس.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز أمام كريستال بالاس في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس" أن ربما تحت النار رماد بعد سلسلة من الأشياء التي تعرض لها صلاح في ليفربول خلال الأيام الماضية.

واعترض صلاح على استبداله في مباراة برايتون وأعلن عن خيبة أمله لقرار كلوب بعدم ارتداءه لشارة قيادة ليفربول في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا.

وعلق أبو تريكة " شعوري أن صلاح ليس سعيداً وجوده كبديل اليوم وحديثه عن ريال مدريد وبرشلونة ربما رسالة سأتحدث معه عنها اليوم".

ورد محمد صلاح في حوار مطول مع جريده "آس الإسبانية" تم نشره عبر منصات الجريدة المختلفة باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية علي سؤال حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة قائلاً "من يدري ما قد يحدث مستقبلًا".