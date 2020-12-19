"التتويج الأفريقي والتعليم وكورونا".. صلاح يتحدث عن "حلم كرة القدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أن الجميع يأمل في التتويج بكأس أمم أفريقيا وإعادة الكأس لمصر بعد غياب طويل.

مصر اقتربت من حسم التأهل رسمياً لأمم أفريقيا بعد صدارة ترتيب المجموعة بـ8 نقاط.

وقال صلاح في حوار مطول لجريدة "آس الإسبانية" "أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد الكابتن حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبًا إلى كأس أمم إفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبًا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد".

وأضاف "في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضًا، سنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أن هناك تحسنا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة".

وأكمل "نعم، كنت أريد أن أصبح لاعب كرة قدم عندما كنت طفلًا، كنت أرغب في هذا الأمر كثيرًا، الآن يرى الجمهور أن واحدًا منهم، واحدًا من المصريين، أصبح مشهورًا ووصل إلى هذا المستوى، أعتقد أن الجميع يريدون أن يصبح أبناؤهم لاعبين".

واستمر "لكنني أقول دائمًا أن الأمر ليس كرة قدم فقط، لدينا أمور كثيرة قد تكون جيدًا فيها، كأن تصبح طبيبًا أو أي شيء تريد أن تكونه، يمكنك أيضًا الوصول إلى أعلى مستوى، ولكن بالنسبة لي نعم، عندما كنت طفلًا كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم، هذا ما أردته فقط، العالم بأسره وجميع أطفال مصر وإفريقيا يحبون ممارسة كرة القدم".

وصرح "أعتقد أن التعليم هو مفتاح كل شيء، بالتعليم يمكنك أن تصبح لاعب كرة قدم وشخص أفضل بشكل عام، في بلدي مصر، أعتقد أنه يمكن تغيير بعض الأشياء بالتعليم إلى الأفضل".

واختتم بالحديث عن فيروس كورونا "أعتقد أن الأمر كان صعبًا على الجميع منذ بدايته، ولكن هو أمر علينا التأقلم والعيش معه إلى أن ينتهي، آمل أن ينتهي قريبًا، ولكن يجب علينا الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وبصفتنا أناس مشهورين علينا أن نكون قدوة، يجب علينا أن نخبر الناس بأن يواصلوا السير على الطريق الصحيح وأن يتبعوا إرشادات الأطباء لأن الوضع صعب على الجميع، ولكن نأمل أن يتلاشى هذا الفيروس سريعًا".

يُذكر أن محمد صلاح، أصيب اثناء تواجده في مصر على هامش انضمامه لمعسكر المنتخب استعداداً لمواجهتي توجو بفيروس كورونا وغاب عن المباراتين وكذلك مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي.