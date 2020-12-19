"البرنس وأساحبي ووائل نور".. مدرب الأهلي يثير اهتمام السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



خطف الجنوب أفريقي كيفين جونسون مدرب الأهلي الإهتمام على مواقع التواصل الإجتماعي عقب فوزه فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفية.

وفاز الأهلي على غزل المحلة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ستاد الأهلي WE السلام.

وتولي جونسون مهمة إدارة المباراة من مقعد المدير الفني في غياب مواطنه بيتسو موسيماني مدرب الفريق الذي تعرض للإصابة بكورونا.

وربط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين تشابه جونسون مع الشخصية الخيالية الساخرة "اساحبي" والفنان الراحل وائل نور والشيف ناصر البرنس والفنان الأمريكي رايموند كروز ‏الذي جسد شخصية "توكو" سالامانكا تاجر المخدرات المكسيكي في مسلسل "بريكنيج باد".