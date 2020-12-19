برنامج تأهيلي لـ عبدالله جمعة

تواجد عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريبات المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه .

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجًا تأهيليًا للاعب، يؤديه على هامش المران المقام حاليًا.

و قام اللاعب بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي

التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت المقبل.

ويستعد الفريق لمواجهة الغزالة التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.