الدوري الايطالي | الإصابة تنهي عام اسماعيل بن ناصر مع ميلان

انتهى عام 2020 لدى لاعب وسط ميدان ميلان الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ميلان وبارما في الدوري الايطالي.

وغادر اسماعيل بن ناصر منتصف الشوط الثاني من مواجهة بارما، بعد شعوره بآلام في عضلات الفخذ، ليستبدل بالايطالي ساندرو تونالي، وتؤكد الفحوصات الطبية لاحقاً، ضرورة خلوده للراحة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع وفقاً لتقرير لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية.

وتأتي إصابة بن ناصر في وقت حاسم من الموسم بالنسبة لفريق ميلان، حيث يواجهون بعد التعادل الصعب أمام جنوى، ساسولو ولاتسيو بالترتيب في صراعهم على صدارة الدوري الايطالي مع الغريم إنتر ميلانو الذي يتأخر عنهم بفارق نقطة فقط ويوفنتوس الذي قلص الفارق إلى 4 نقاط لحدود الجولة 12 من الدوري الايطالي.

جدير بالذكر أن ميلان العائد للمنافسة هذا الموسم مع المدرب ستيفانو بيولي يفتقد إلى خدمات المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالاضافة إلى المدافع سيمون كاير وماتيو جابيا بسبب الإصابة أيضاً.

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