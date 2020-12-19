أخبار يوفنتوس | بيرلو: لا يمكننا تحمل ما فعله موراتا امام اتالانتا!

بدا مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو في حالة من الغليان تجاه مهاجمه الاسباني ألفارو موراتا، بعد أن أدت محاولاته في الاستعراض السريع إلى نتائج عكسية في تعادل البيانكونيري ضد اتالانتا يوم الأربعاء الماضي.

وحاول موراتا محاولة بكعب القدم في المرمى الخالي تماماً، لكنه بدلًا من ذلك أحبط المحاولة بعيدًا عن المرمى بعد أن لعب في البداية تمريرة سيئة لكريستيانو رونالدو ليحرم البرتغالي من التسجيل في مرمى اتالانتا.

وقال بيرلو عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله أمام اتالانتا “موراتا جعلني غاضباً جداً، انه شيء نحن لا يمكننا تحمله”.

وأضاف بيرلو: “هذه الفرص يمكن أن توجه المباراة بطريقة معينة. يجب أن يكون لدى المرء الوضوح لاتخاذ القرار الصحيح وهو لم يفعل”.

وختم أندريا بيرلو بتهدئة نفسه و محاولة إعادة الأمور إلى نصابها وقال: “بصرف النظر عن ذلك، لعب موراتا مباراة رائعة. ويحدث أن الأهداف لا يتم تسجيلها في بعض الأحيان”.

وفقد يوفنتوس نقطتين في غاية الأهمية في صراعه على صدارة الدوري مع ميلان المتعثر بالتعادل أمام جنوى، ليصبح الفارق بينهما أربع نقاط، بينما كان إنتر ميلانو المستفيد الأكبر بعد فوزه الصعب على نابولي بهدف نظيف ليقلص الفارق مع المتصدر ميلان إلى نقطة واحدة.

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