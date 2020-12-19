الدوري الفرنسي | تهديد عائلة لاعب ليون بسبب نيمار

تلقى لاعب ليون الفرنسي، البرازيلي “تياجو مينديز” بطاقة حمراء خلال فوز فريقه (1-0) خارج أرضه على باريس سان جيرمان نهاية الأسبوع الماضي بسبب تدخل عنيف على مواطنه “نيمار جونيور” الذي أصيب على مستوى الكاحل، مما أدى إلى تلقي عائلة لاعب خط الوسط تهديدات بالقتل.

وخرج نيمار باكياً، اذ كان يعتقد في ذلك الوقت انه قد يغيب لفترة طويلة، ولكن بعد ذلك أكد الفريق الطبي في باريس سان جيرمان أنه لم يحدث شيء خطير ويمكنه حتى الظهور ضد ليل مساء الأحد المقبل في صراع صدارة الدوري الفرنسي.

وقال تياجو مينديز: “مثل هذه الأخطاء تحدث، ولكن أنا هنا لتقديم خالص اعتذاري لنيمار. وآمل أن الإصابة ليست خطيرة”.

ولم يكن ذلك كافيًا لبعض المشجعين المتطرفين، بل أنهم هددوا عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت زوجة اللاعب تياجو مينديز، لصحيفة فرنسية، حيث كانت هناك تهديدات مباشرة بالقتل.

وجاء في إحدى الرسائل المرسلة إلى كيلي مينديز: “إذا حدث شيء لنيمار، فستدفع حياتك بالمقابل كثمن لذلك. أنت وعائلتك، واحدًا تلو الآخر”.

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