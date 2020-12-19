بث مباشر | مشاهدة مباراة الصفاقسي والافريقي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الصفاقسي والافريقي” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري التونسي.

تنقل مباراة “الصفاقسي والافريقي” على قناة الوطنية التونسية 1 بصوت المعلق “حافظ بن عامر”، كما تنقل على قناة الكأس القطرية 1 بصوت المعلق “هيكل الصغير”.

وتقام مواجهة الصفاقسي والافريقي على ملعب “الطيب المهيري”، بإدارة من الحكم الدولي التونسي “الصادق السالمي”، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ينتظر جماهير الكرة التونسية كلاسيكو ناري بين الصفاقسي والافريقي في قمة الجولة الثالثة من الدوري التونسي، إذ يتقاسم الفريقين المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويدخل نادي “الصفاقسي” المباراة بقيادة المدرب الشاب “أنيس بوجلبان” وعينه على تحقيق الفوز الثاني في الدوري التونسي بعد مرور ثلاث جولات، إذ انتصر على “الاتحاد المنستيري” في الجولة الأولى، وتعادل في الثانية امام “اتحاد تطاوين”.

في المقابل، لن يتنازل النادي الافريقي عن تحقيق الفوز الثاني ايضًا بعدما تعادل في الجولة الأولى امام “مستقبل الرجيش”، وانتصاره في الثانية امام “شبيبة القيروان”.

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الصفاقسي – الافريقي

????الدوري التونسي (الجولة الثالثة)

????️ملعب الطيب المهيري

⌚تبدأ في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

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