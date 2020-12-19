بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الالماني.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن على ملعب “باي ارينا”، بإدارة من الحكم الالماني “فيليكس تسفاير”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

شهدت اخر 8 مباريات بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كل المسابقات تسجيل اهداف بمتوسط 3.5 في المباراة الواحدة، ما يعني اننا امام مواجهة نارية خاصة ان ليفركوزن يقع فوق الفريق البافاري في جدول ترتيب الدوري الالماني.

ولا يزال “باير ليفركوزن” الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الالماني هذا الموسم، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4، ويحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، ومن المصادفات العجيبة انه تواجه مع الفريق البافاري حينها في الجولة 13 ايضًا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي (1-1).

ويتمتع “باير ليفركوزن” بقوة هجومية ضاربة عندما يلعب على أرضه حيث سجل 4 أهداف أو أكثر في خمس من آخر سبع مباريات على ملعب باي ارينا.

ومع ذلك، فإنهم يواجهون فريق “بايرن ميونيخ” الذي يحتل المركز الثاني في أطول سلسلة من تسجيل الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، إذ تمكن من زيارة شباك الخصوم في 25 مباراة بمتوسط ​​3.08 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل “بايرن ميونخ” 37 هدف في الدوري الالماني هذا الموسم بعد مرور 12 جولة فقط كأفضل معدل لهم في هذه المرحلة منذ عام 1976، ومع ذلك فإن استقبالهم أهداف بمعدل 1.5 هدف في كل مباراة بعد 12 جولة هو أيضًا الأسوأ في آخر 39 مواسم للفريق في المسابقة المحلية.

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بايرن ميونخ – باير ليفركوزن

????الدوري الالماني (الجولة 13)

????️ملعب باي ارينا

⌚تبدأ في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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