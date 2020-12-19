الامارات | محمد صلاح يتحدث عن طموحه مع منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن طموحه مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 ديسمبر 2020 أكد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري أن طموح الفراعنة هو التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون. وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه صحيفة "آس" الإسبانية إن المنتخب المصري يتطور أداءه مع المدير الفني الجديد حسام البدري. وأضاف:" تأهلنا تقريباً إلي نهائيات أمم أفريقيا والتي لم نتوج بها منذ قرابة الــ10 سنوات..الجميع يسعي لاستعادة اللقب لمصر لإسعاد الجماهير ومن أجل أنفسنا". وأوضح محمد صلاح أنه يتمني تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة. وأكد :" من الصعب التكهن حالياً بمن سيتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي خاصة أن الوقت مبكراً للغاية ولكن ليفربول يلعب بصورة جيدة ويسعي للفوز باللقب ". وقال صلاح إن هدفه دوما هو تحقيق طموحات فريقه قبل الألقاب الفردية فهو دون شك يتمني أن يحطم كل الأرقام القياسية والفوز بلقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة علي التوالي في البريميرليغ ولكن الأهم هو فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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