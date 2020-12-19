بعد كورونا وخسارتين.. بدء إجراءات إعادة بعثة منتخب مصر للشباب من تونس

أفادت وسائل إعلامية بأن اتحاد الكرة المصري بدأ في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب.

وذكر موقع "يلا كورة" أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم، السبت، لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبياً لدى وزارة الطيران المدني، حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بفيروس كورونا على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأكد الاتحاد المصري استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وأضاف الموقع أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، قررت تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

يشار إلى أن منتخب الشباب احتسب خاسرًا أمام ليبيا في المباراة الأولى لعدم قدرته على جمع 15 لاعبًا معافى من فيروس كورونا، قبل أن يتكرر الأمر ذاته أمام تونس، وتتبقى مواجهتين أمام المغرب والجزائر ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.