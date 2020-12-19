شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان ينتظم فى تديبات أسوان وناصر وسرى يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى تدريبات أبناء الجنوب استعداداً لمباراة المصرى بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى لقاء إنبى بالجولة الأولى بتمزق فى العضلة الأمامية، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى لأسوان، أن اللاعب أصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات خاصة، أن عمرو ناصر وإسلام سرى يواصلان عملية التأهيل أيضاً ومن المرجح غيابهما عن اللقاء المقبل، حيث يرفض الجهاز الفنى للفريق المغامرة بإشراك العائدين من الإصابة دون استكمال الشفاء بشكل تام.

من جانبه، حذر سامى الشيشينى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، لاعبى الفريق، من الثقة الزائدة أمام النادى المصرى في اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الأثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعدما نجح أبناء الجنوب في تحقيق مفاجأة كبرى مع انطلاق الدورى، والفوز على إنبى وطلائع الجيش ليحقق تماسيح النيل العلامة الكاملة بـ 6 نقاط، وطالب المدير الفني لأسوان لاعبو الفريق بمواصلة العروض القوية وعدم التهاون أو التفريط في أي نقطة، خاصة أن الموسم الجارى يعتبر يضم العديد من الفرق القوية.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان على دراسة المصرى البورسعيدى بالفيديو قبل اللقاء المرتقب، وبالتحديد مباراتى الإسماعيلى والجونة في الجولة الأولى والثانية، واللتان شهدتا تعادل المصرى أمام الدراويش سلبياً وأمام الجولنة بهدف لمثله.