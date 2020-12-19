شكرا لقرائتكم خبر عن من هو كيجان دوللى "نجم مونبيليه" صفقة الأهلى المحتملة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، يخطط للحصول على خدمات نجم فريق مونبيليه الفرنسى كيجان دوللى، بعد فشل ضم النجم الأوروجويانى جاست سيرينو من فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وذكر موقع " soccerladuma" الجنوب أفريقى، أن الأهلى يخطط للحصول على خدمات كيجان دوللى، جناح فريق مونبيليه الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه الحالى الصيف المقبل، وبالتالى يمكنه التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، مونبيليه الفرنسى لا يزال متمسكاً بتمديد عقد اللاعب وسيكون العرض المالى من الأهلى هو الحاسم فى قرار عودة اللاعب من أوروبا.

وفى هذا الإنفوجراف، نتعرف معا على أبرز المعلومات عن نجم فريق مونبيليه الفرنسى كيجان دوللى.