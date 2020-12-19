شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مجاهد يجهز لإقامة انتخابات اتحاد الكرة 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز احمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة يوم 31 يناير المقبل، فى ظل التكليف الذى أتت به اللجنة الثلاثية من الفيفا، وهو إنجاز باقى المهام ومن بينها الانتخابات قبل انتهاء فترة تعيين اللجنة فى هذا الموعد.



أحمد مجاهد يتولي رئاسة لجنة إدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد يتولي رئاسة لجنة إدارة اتحاد الكرة وفى أول تصريح له عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التى حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصرى لوضعه الطبيعى بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التى حددها الاتحاد الدولى فى خطاب التكليف وهى 31 يناير المقبل. كما وجه أحمد مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصرى خلال الفترة الماضية. وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربى وأحمد حسام عوض، كما وجه ألفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجناينى عن أعمالها فى إدارة الاتحاد المصرى خلال ألفترة السابقة احمد مجاهد يكلف الشواربي بالإشراف على لجنة المسابقات احمد مجاهد يكلف الشواربي بالإشراف على لجنة المسابقات فى السياق ذاته، استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على إسناد ملف الإشراف على لجنة المسابقات بالجبلاية إلى محمد الشواربى عضو اللجنة الثلاثية، خاصة أنه كان مديراً للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من قبل، وذلك بعد قبول استقالة مازن مرزوق من رئاسة لجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة فى الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة. وقال أحمد مجاهد، إن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثانى والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولى شئون كلا المسابقتين.

يجهز احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة يوم 31 يناير المقبل، فى ظل التكليف الذى أتت به اللجنة الثلاثية وهو إنجاز باقى المهام ومن بينها الآنتخابات قبل انتهاء فترة تعيين اللجنة فى هذا الموعد.

وفى أول تصريح له عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أبدى المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التى حددها ألفيفا تطلعه مع زملائه بالتعأون مع كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصرى لوضعه الطبيعى بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال ألفترة التى حددها الاتحاد الدولى فى خطاب التكليف وهى 31 يناير المقبل. كما وجه احمد مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصرى خلال ألفترة الماضية. وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربى وأحمد حسام عوض، كما وجه ألفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجناينى عن أعمالها فى إدارة الاتحاد المصرى خلال ألفترة السابقة

فى السياق ذاته، استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على إسناد ملف الإشراف على لجنة المسابقات بالجبلاية إلى محمد الشواربى عضو اللجنة الثلاثية، خاصة أنه كان مديراً للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من قبل، وذلك بعد قبول استقالة مازن مرزوق من رئاسة لجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة فى الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وقال أحمد مجاهد، إن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثانى والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولى شئون كلا المسابقتين.