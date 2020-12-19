شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني قاد الأهلي أمام غزل المحلة فى الدوري بالموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وضع خطة مواجهة غزل المحلة وناقش تشكيل اللقاء مع مساعده جونسون بالموبايل، على مدار يوم أمس، رغم استمرار معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص موسيمانى على مشاهدة لقاء الأهلى غزل المحلة، إلا أنه لم يتدخل فى إدارة المباراة أثناء لعبها وترك المسئولية لمساعده كيفن جونسون.

وأكد مسئولو الأهلى تحسن الحالة لموسيمانى بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، ما استدعى حجزهم فى أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق المقيمين فيه استمرار وجودهم بعد إصابتهم بالفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن المدرب الجنوب أفريقى لا يعانى حالياً من أى أعراض، وسيجرى اليوم مسحة بشكل عادى مع باقى أعضاء الفريق لمعرفة موقفه من النهائى من السفر مع الفريق للنيجر، وفى حال استمرار إيجابية العينة سيتخلف عن السفر، أما فى حال سلبية العينة سيسافر بشكل طبيعى لقيادة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر فى افتتاح مباريات الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ويجرى الأهلى مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.