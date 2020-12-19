شكرا لقرائتكم خبر عن التأكيد على الإجراءات الاحتزازية فى رحلة الأهلي إلى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإداري تعليمات مواجهة انتشار فيروس كورونا تجنباً لتعرض أى لاعب للإصابة، الأمر الذى قد يؤثر على مردود الفريق الفنى فى مواجهة بطل النيجر وما يليها من مباريات.

وتشهد مواجهة سونيديب غياب أبرز من لاعب أهلاوى بداعي الإصابة، على رأسهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى أحد أصبع قدمه مؤخرا، فيما يعود طاهر محمد طاهر لقائمة الفريق، والذى غاب عن مواجهة المحلة الأخيرة بسبب ارتفاع درجة حرارته بالإضافة لعدم وجود حالة من الرضا على مستواه الفنى من جانب الجهاز الفنى للفريق.

وفى سياق مختلف، يرى الجنوب أفريقي كيفين جونسون مدرب عام الأهلي والذي تولى مهام المدير الفني في مباراة الفريق الأحمر ضد غزل المحلة أن فريقه كان يلعب أمام فريق لديه طموح خلال أحداث الشوط الأول ، ولم يقدم الكرة التي كنا ننتظرها وكانت تتاح فرص للمحلة وكان بإمكانهم استغلالها في تسجيل أهداف بمرمانا.

قال جونسون، معتادون أن تلعب الفرق أمام الأهلي بطموح كبير ولكن فى الشوط الثاني أحرزنا ثلاثة أهداف رائعة، ونجحنا فى السيطرة على مجريات المباراة.

وأشار جونسون إلى أن عمرو السولية كان قد تعرض للإصابة الأربعاء الماضي، وشعر بآلام خلال عمليات الإحماء لمباراة غزل المحلة، وفضلنا إراحته كاجراء وقائى وحافظنا عليه حتى يكون جاهزا في المباريات القادمة وأبقينا عليه على الدكة ولو كان هناك حاجة ماسة لمشاركته لكنا قد دفعنا به.

وشدد على أن بيتسو موسيماني كان موجود وهو من وضع تشكيل مباراة المحلة ، ونحن نعمل كفريق واحد وبفكر واحد وموسيماني كان موجود بشكل خفي وكان له بصمة، رغم أنه متعب بعض الشيء.

وينتظر الأهلي نتيجة المسحة الطبية اليوم الأحد والتي خضعت لها بعثة الأهلي قبل السفر إلى النيجر لموجهة سونيديب، حيث أجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.