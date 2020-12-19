محمد الشواربي مشرفا على لجنة المسابقات بعد استقالة مازن مرزوق

كلف مسؤولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، محمد الشواربي عضو اللجنة بالاشراف لجنة المسابقات بالجبلاية.
قدم مازن مرزوق استقالته من منصبه في رئاسة لجنة المسابقات لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية.
والجدير بالذكر أن الشواربي كان يتولى مهمة مدير لجنة المسابقات
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات
وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.
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