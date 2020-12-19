GOAL رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم مشاهدة liverpool vs crystal

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سيغيب عن كريستال بالاس عن كريستيان بنتيكي في زيارة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

تم طرد البلجيكي في قرعة يوم الأربعاء على وست هام بسبب مخالفتين قابلتين للحجز وسيُمنع مباراة واحدة في نهاية هذا الأسبوع ، لكن ناثانيال كلاين وجاري كاهيل وجيفري شلوب يتمتعون باللياقة الكافية للبدء.

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قرر روي هودجسون إخراج الثلاثي من

التشكيلة الأساسية في منتصف الأسبوع لأسباب احترازية ، لكنه غير قادر على اختيار واين هينيسي (الفخذ) وناثان فيرجسون (الركبة) ومارتن كيلي ومامادو ساكو (كلاهما ربلة الساق) وكونور ويكهام (الفخذ. ) للمباراة ضد الريدز.

من المتوقع أن يكون مدافع ليفربول جويل ماتيب لائقًا بعد أن غاب عن فوز منتصف الأسبوع على توتنهام بسبب تشنج في الظهر.

يمكن أن يحصل لاعب الوسط نابي كيتا على بداية نادرة ، حيث كان على مقاعد البدلاء يوم الأربعاء ، لكن قبل ثمانية أيام من وصول مدربه القادم يورجن كلوب ، من المرجح أن يحافظ على ثقته بمعظم تشكيلته الأساسية من مباراة توتنهام.