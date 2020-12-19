YouTube | يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم يلا شوت

يستقبل كريستال بالاس الأبطال ومتصدر الدوري ليفربول الجديد في ملعب سيلهيرست بارك يوم السبت في مباريات الفريقين النهائية قبل عيد الميلاد.

فاز النسور بواحدة فقط من آخر خمس مباريات في الدوري ، لكنهم يواجهون فريق ليفربول الذي يعاني على الطريق على الرغم من موقعه الرفيع في الدوري.

لقد استغرق الأمر وقتًا أطول بكثير من الموسم الماضي ، لكن ليفربول عاد إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل فوزه 2-1 مساء الأربعاء على المتصدر السابق توتنهام هوتسبير.

بدا الصراع على قمة الجدول ، الذي سيطر عليه ليفربول في الشوط الأول قبل أن ينجو من بعض فرص توتنهام الرائعة في الشوط الثاني ، متجهًا لإنهاء المستوى حتى تم فتح رأسية روبرتو فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع أخيرًا في وضح النهار بين الاثنين. العدائين على العنوان.

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إذا كان هناك أي شيء

يمكن أن يثبط فرحة يورجن كلوب بالفوز ، فستكون ليلة الأربعاء إلى يوم السبت موعدًا آخر للغداء - جزء من الجدول أدى إلى رد فعل غاضب في المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك قبل أقل من شهر.

تعادل ليفربول 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في تلك المناسبة - واحدة من خمس مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري فشل الأبطال في الفوز بها في سلسلة امتدت إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى الآن.

لم يخرج فريق الريدز في ست مباريات خارج أرضه دون الفوز منذ يناير 2011 ويمكن أن يتعادل في خمس مباريات متتالية لأول مرة منذ ديسمبر 1991 ، بعد أن خاضه إيفرتون ومانشستر سيتي وبرايتون وفولهام منذ الإذلال بنتيجة 7-2 على أيديهم. أستون فيلا.

في الواقع ، فإن التناقض بين مستوى ليفربول على أرضه وبين مستواه الضيف هو الأكبر في الدوري. لقد فازوا

بسبعة من سبع مباريات في آنفيلد هذا الموسم في مسيرة مذهلة تمتد إلى ما هو أبعد من 2020-21 فقط ، ومع ذلك فقد فازوا في رحلاتهم بواحدة فقط من مبارياتهم الست في الدوري هذا الموسم.

يمتد هذا السباق بعيدًا إلى الوراء أكثر من هذا الموسم فقط ، حيث حقق ثلاثة انتصارات وأربع هزائم وخمسة تعادلات في آخر 12 مباراة ، بعد أن فازوا بـ16 ولم يخسروا أيًا من 17 مرة قبل ذلك.

ومع ذلك ، فقد فازوا في كل من زياراتهم الخمس الأخيرة في الدوري إلى Selhurst Park وخسروا واحدة فقط من آخر 13 رحلة لهم في الدرجة الأولى إلى لندن ، حيث جاء فوزهم الوحيد خارج أرضهم في 2020-21 أيضًا.

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سبب وجود مثل هذه الهوة بين ملعب ليفربول ومستواه خارج ملعبه هو أمر غامض بالنسبة إلى كلوب ، ولا شك أنه سيكون حذرًا من فريق كريستال بالاس الذي جعل توتنهام يتعادل في آخر جولة له في سيلهيرست بارك.

قد يكون اختيار بالاس هو العامل الحاسم فيما إذا كان بإمكانهم أيضًا الخروج بشيء من العضو الآخر من أفضل اثنين في نهاية هذا الأسبوع ، حيث فاز أصحاب الأرض بثلاث مرات وتعادل ثلاث وخسروا ثلاثًا من آخر تسع مباريات في الدوري.