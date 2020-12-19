عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص جونسون على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث عن الإيجابيات والسلبيات في المباراة التي خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي
ويستعد الأهلي للسفر غدا الي النيجر لمواجهة فريق «سوني ديب» في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الأهلي في مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.