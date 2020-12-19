مشاهدة .. رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 19-12-2020 في الدوري الإنجليزي

رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 19-12-2020 في الدوري الإنجليزي يلا شوت لا يزال ليفربول ينجز ذلك على الرغم من مجموعة الإصابات الهائلة ، حتى لو كان محظوظًا بعض الشيء بالفوز على توتنهام وانتزاع الصدارة من جوزيه مورينيو يوم الأربعاء.

سيصاب روي هودجسون بخيبة أمل كبيرة بسبب إيقاف مهاجم ليفربول السابق كريستيان بنتيكي حيث بدأ التسجيل مرة أخرى منذ عودته إلى التشكيلة. هجوم بالاس سيشكل تهديداً

أقل بكثير لخط دفاع يورغن كلوب الثاني بدونه. من المرجح أن يظل ليفربول في المقدمة في يوم عيد الميلاد.

رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس ((اضغط هنا))

رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس ((اضغط هنا))

رابط بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس ((اضغط هنا))

الحكم جون موس

تشكيل كريستال بالاس

هندرسون ، مكارثي ، ماير ، تومكينز ، ساكو

، ميتشل ، وارد ، ريدوالد ، شلوب ، كاهيل

مشكوك فيه ساخو (طرق)

جرح فيرجسون (أوتار الركبة ، غير معروف) ، كيلي (ربلة الساق ، غير معروف)



ليفربول

من كيلر، ادريان، ، ويليامز ، فيليبس، كوميتيو ، كيتا ، مينامينو ، أوريجي ، كلاركسون ، أوكسليد-تشامبرلين

ماتيب مشكوك فيه (عودة)

أصيب ميلنر (أوتار الركبة ، 27 ديسمبر) ، جوتا (الركبة ، يناير) ، تسيميكاس (الركبة ، يناير) ، تياجو (الركبة ، يناير) ، شاكيري (لياقة المباراة ، غير معروف) ، جوميز (الركبة ، غير معروف) ، فان ديك (الركبة ، مجهول)