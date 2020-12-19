بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم 19/12 الدوري الإنجليزي

يتطلع مشجعو كرة القدم البريطانية إلى المباراة المهمة بين ليفربول وكريستال بالاس ، وستقام الليلة السبت 19 ديسمبر في ملعب سيلهورست بارك في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

متابعو موقع الوفد نيوز ستكونو على موعد مع مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، أي الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

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في الجولة الأخيرة ، وانتصر على توتنهام هوتسبير بتفوق كامل في الملعب ، ودخل المباراة بفارق 28 نقطة ، وحقق الفوز الثامن منذ بداية الموسم. وفقط 4 خسائر ، لقاء واحد وتعادل واحد.

سيبدأ ليفر بطل الموسم الماضي في تحدٍ جديد اليوم ، حيث سيصبح أبرز منافسة على مستوى عالٍ في كريستال بالاس ، لأنه حريص على تعزيز ريادته والتشبث به بموقف حازم ، بغض النظر عن السعر. .

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لأن لديه قوة صاروخية للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي ، وسيقاتل بكامل قوته اليوم ليحصد ثلاث نقاط ويعود إلى الوطن عندما يكون في صدارة الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى ، واصل كريستال بالاس خسارة النقاط بعد أن سجل التعادل مع وست هام يونايتد في الجولة الماضية ، ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويحافظ على المركز 12 على الطاولة.

يعرف كريستال بالاس أن مباراة اليوم ، وإن كانت على أرضه ، ليست سهلة بسبب نقاط قوة الخصم ، لكنه سيسعى أيضًا إلى الفوز والفوز بثلاث نقاط ، حتى لا يعود الخصم ويمنع نزيف النقاط التي لمسها ، مما يجعله ابق في منطقة الأمان الخاصة بك بعيدًا عن خطر الهبوط.

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