صراع جديد بين أفشة وشيكابالا علي أفضل هدف في بطولة أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم مساء اليوم السبت، عن منافسة جديدة بين محمد مجدي أفشة لاعب الأهلى، وشيكابالا نجم الزمالك، علي جائزة أفضل هدف في بطولة دورى أبطال إفريقيا 2020.
ونشر كاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر : " حان وقت النهائى المنتظر ، شيكابالا× أفشة ، هدفان من انهائى من سيفوز بجائزة أفضل
يذكر ان فاز الهلي علي غريمه التقليدى الزمالك في نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين لهدف ، أحرز هدف الفوز للأهلي محمد مجدي أفشة ، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد شيكابالا.
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