"أون لاين" مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مباراة كريستال بالاس، المقرر إقامتها الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البريميرليج.

وشهد تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس على بقاء الدولى المصري محمد صلاح بمقاعد بدلاء الريدز على ملعب "سيلهرست بارك".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر فى حراسة المرمي، أرنولد، فابينيو، ماتيب، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، مينامينو، فيرمينو، وماني.

أما تشكيل كريستال بالاس فجاء كالتالي:

جويتا فى حراسة المرمي ثم كلاين، كوياتي، كاهيل، فان انهولت، شلوب، ميليفوجيفيتش، مكارثر، ايزي، ايو، زاها.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزاً مهماً على توتنهام بنتيجة 2-1 في

الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي

ويعتلى فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.