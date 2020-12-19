شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفوز على البحرين ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 على شقيقه المنتخب البحريني بهدف نظيف في المباراة الودية الأولى التي جرت على استاد مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً التي تستضيفها مملكة البحرين العام المقبل، وسجل الهدف اللاعب يوسف إبراهيم البلوشي في الدقيقة 30.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت سعيد سالم ناصر في حراسة المرمى، منصور صالح برغش، يوسف إبراهيم البلوشي، سعود محمد المري، جمال خليفة السعدي، علي محمد سعيد، محمد عبدالسلام، سلطان عادل محمد، علي طاهر إبراهيم، عبدالله أحمد، خالد علي ناصر.

وأجرى المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي 6 تبديلات خلال المباراة؛ حيث أشرك بدر إبراهيم السويدي، عبدالله جعفر الشيباني، أحمد محمد المرزوقي، نواف جاسم مسعود، عبدالرحمن فهد الحوسني، محمد أحمد الحارثي بدلاً من خالد الحساني، منصور صالح برغش، سعود محمد المري، محمد عبدالسلام، جمال السعدي، سلطان عادل.

ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم الاثنين المقبل في ذات الملعب.

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