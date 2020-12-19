شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يقول اليونايتد شيبني..و مورينيو يعترف بغروره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

مع احتفاله السبت بمرور عامين على مهمته قال النرويجي أوليه جونار سولسكاير (47 عاماً) إن تدريب مانشستر يونايتد شيب شعره، وقال النرويجي الذي يستعد لاستضافة ليدز يونايتد الوافد الجديد على البرمييرليج الأحد: «أنا فعلاً أستمتع بالمباريات وإثارة الفوز في الدقائق الأخيرة على الرغم من أن مباريات مثل فوزنا على شيفيلد يونايتد مؤخراً سرعت ظهور الشيب في شعري»، وكان مانشستر يونايتد يتطلع لأول عودة لمشجعيه الأحد لمعقله أولد ترافورد، لكن تأجلت عودة المشجعين بعد قرار الحكومة البريطانية وضع مدينة مانشستر ضمن الفئة الثالثة بالحجر المنزلي.

مواجهة اليوم هي الأولى بين اليونايتد وليدز في البرمييرليج منذ 2004 وهي الأولى في جميع المسابقات منذ 2011، وعلى الرغم من السجل الكامل لليونايتد في المواجهات خارج قواعده إلا أن سولسكاير لم يحقق سوى فوز واحد في ملعبه من 6 مباريات ناهيك عن مواجهة المجنون بيلسا لأول مرة، وفي سياق متصل، حصل أماد ديالو، صفقة مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من موسم التنقلات الصيفية، على رخصة العمل ويمكنه اللحاق بالفريق في يناير، وسيرتفع سعر جناح أتالانتا إلى 37 مليوناً إسترلينياً ويعتقد مراقبون أن موهبة ديالو تستحق بعد مفاوضات دامت عاماً مع النادي الإيطالي. وكشف أنتونيو بيركاشي رئيس أتالانتا عن تفاصيل الصفقة وقال: «استمرت المفاوضات عاماً كاملاً، اجتماعاً بعد آخر بدءاً من المدير العام أومبرتو مارينو وصولاً لجميع الموظفين. بدأت المفاوضات الفعلية عندما اتصل بنا اليونايتد بعد يومين من مباراة ناشئين بين أتالانتا ومانشستر سيتي. ذهبنا مرتين لإنجلترا ونص العقد تحفة فنية».

أما مورينيو مدرب توتنهام الذي قال إن فليك مدرب بايرن ميونيخ جدير أكثر من كلوب في سباق جائزة أفضل مدرب التي حصل عليها مدرب ليفربول، فقد قال إنه أقل غروراً مما كان عليه قبل 15 عاماً، وأضاف مورينيو: «نعم، كنت مغروراً بعض الشيء قبل 15 عاماً عندما جئت للتدريب في إنجلترا، لكنني الآن لست مغروراً، أنا أعمل من أجل النادي ومن أجل اللاعبين وأحاول منح السعادة للناس الذين يحبون النادي الذي أعمل فيه، أنا طموح جداً وهذه صفة لم تتغير في وأعتقد بأن الجميع يستطيع قراءة وجهي عند الهزيمة، لكنني لم أعد أطلب التقدير».

وكان مورينيو صرح عند وصوله لندن في 2004 لتدريب تشيلسي: «لدينا لاعبون من طراز رفيع، آسف إن كنت مغروراً، لكن الآن لديهم مدرب من طراز رفيع».

وعن أسلوبه في ركن الحافلة قال مورينيو: «أحب الهجوم بشكل منتظم، أدافع بكتيبة لاعبين وأدافع بالقليل منهم أيضاً حسب الظروف وحسب الخصم وحسب نقاط الضعف في فريقك».

وقال مورينيو موجهاً كلامه لوسائل الإعلام: «أنتم تحبون لفظة «الاستحواذ» وتحبون الإحصاءات، لكن الإحصاءات مثل قطعة اللحم أو السمك غير المطبوخة بشكل جيد، ما يهمني هو الأهداف والنتائج وفرص التسجيل».