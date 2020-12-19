شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين الأهلي وجونسون يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذين خاضوا لقاء غزل المحلة أمس، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية فى الجيم على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء المحلة أمس جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية فى الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

فيما عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص جونسون على الاجتماع بلاعبى الفريق للحديث عن الإيجابيات والسلبيات فى المباراة التى خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة فى الجولة الثانية من مباريات الفريق فى الموسم الجديد للدوري.

ويستعد الأهلى للسفر غداً إلى النيجر لمواجهة فريق «سونى ديب» فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.