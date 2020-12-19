شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يشارك فى مران الأهلى بعد انخفاض درجة الحرارة.. وتأهيل السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً للسفر إلى النيجر، واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين في المران الجماعى من نزلة برد وارتفاع فى درجة الحرارة بعد التطعيمات التى حصل عليها تمهيداً لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة التى أقيمت أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام يوم 23 ديسمبر الجارى فى النيجر، وكان الأهلى قد حقق الفوز على المحلة أمس بثلاثية فى ثانى مواجهات الفريق ببطولة الدورى الممتاز موسم 2020-2021.

فيما أدى عمرو السولية، لاعب الفريق، جلسة فى الجيم على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وكان السولية قد شعر بآلام خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة غزل المحلة التى أقيمت أمس بسبب كدمة فى القدم تعرض لها خلال التدريبات.

وفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة بالسولية فى مواجهة المحلة، وخضع لفحص طبى قبل انطلاق المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم فى بداية التحضير لمواجهة بطل النيجر.