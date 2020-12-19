شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للنيجر ظهر غداً قبل مواجهة سونيديب في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى النيجر ظهر غد الأحد بطائرة خاصة لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، وحدد الجهاز الفني للأهلي موعد السفر في الثانية ظهرا، حيث يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة محمد الدماطي.

ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر، ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فى سياق متصل، قرر مسئولو النادي الأهلي، عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبي وجود ارتفاع كبير في درجة حرارته أثناء وجوده في أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم اعفائه من مواجهة المحلة كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوي لزملائه حال إصابته بالفعل.