شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فريقاً لا تعرف طعم الفوز فى الدوري المصري بعد مرور جولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62 بنهاية مباراة الأهلى وغزل المحلة بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد، لتنتهى مباريات الجولة التى أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ورغم مرور جولتين من المسابقة المحلية لا يزال هناك 11 فريقاً لم يتذوق أى منهما طعم الفوز فى الإيجبشيان ليج حتى الآن، وهم الإسماعيلى وسموحة والجونة والمصرى وبيراميدز والطلائع والإنتاج والبنك الأهلى وغزل المحلة ومصر المقاصة والمقاولون العرب.

وتأتى نتائج هذه الفرق ما بين تحقيق التعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة والتعادل فى الأخرى، وفرق أخرى لم تحقق الفوز أو التعادل، ويوجد 4 فرق حققت تعادلين فى الجولتين الماضيتين وهم الإسماعيلى وسموحة والجونة والمصرى.

بينما حققت 5 فرق التعادل فى مباراة والهزيمة فى الأخرى وهم طلائع الجيش وبيراميدز والإنتاج الحربى والبنك الأهلى وغزل المحلة، بينما جاءت المفاجأة الكبرى فى هزيمة كل من المقاولون العرب ومصر للمقاصة خلال الجولتين الماضيتين، واللذين لم يتذوقان طعم الفوز.

فيما نجح الأهلى حامل اللقب فى تدشين بداية موفقة لرحلة حفاظه على لقبه للموسم السادس على التوالى حيث اعتلى القمة برصيد 6 نقاط من انتصارين مسجلا ستة أهداف فى مباراتين وتلقى هدف وحيد.

بينما واصل فريق بيراميدز نتائجه المتراجعة هذا الموسم فبعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى للمسابقة تعادل مع الزمالك ليصبح فى جعبته نقطة واحدة بعد مرور جولتين فى المسابقة.

كما أبدع فريق سيراميكا لينتصر للمرة الثانية على التوالى فى الدورى المصري، وهذه المرة على حساب البنك الأهلى الذى لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل الجولة الأولى أمام وادى دجلة، وخسر فى الجولة الثانية أمام سيراميكا.

حقق أسوان انتصاره الثانى على التوالى فى مسابقة الدوري بالتغلب على طلائع الجيش، ونجح فريق أسوان فى تحقيق إنجاز تاريخى كأفضل انطلاق بعد حصد العلامة الكاملة فى أول جولتين لأول مرة فى تاريخ مشاركاته بالدوري.