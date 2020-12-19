شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من ريكاردو لمدافعى الإسماعيلى بعد ثلاثية الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، على معالجة الأخطاء الدفاعية لمدافعى فريقه والتى كلفته اهتزاز شباكه بثلاثة أهداف دفعة واحدة فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ويحرص ريكاردو على منح لاعبيه دروساً خصوصية فى كيفية التمركز الدفاعى فى الملعب لمنع تكرار الأخطاء الدفاعية مستقبلا.

فى سياق آخر، يجرى فريق الإسماعيلى، اليوم السبت، تحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام، وأغلق الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الفريق النقطة الثانية بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأولى للمسابقة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.