صلاح حصل على 9 نقاط.. أين ذهبت أصوات إسرائيل وقطر وتركيا فى تصويت ذا بيست؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الأصوات التى حصل عليها المتنافسون على جائزة أفضل لاعب فى العالم .

وتوج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب بحفل جوائز "دا بيست" 2020 الذي أقيم مساء الخميس الماضي بمقر الإتحاد الدولي في سويسرا بناء على تصويت مدربي وقائدي وإعلامي المنتخبات المختلفة.

وجاء محمد صلاح في المركز السادس بعد أن حصد على 25 نقطة جاء منهم 9 من تركيا وقطر فيما لم يحصل على أى صوت من إسرائيل.

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ووفقا لقواعد اختيار "ذا بيست"، فإنه يحق لكل لاعب ومدرب وممثل إعلامي من المشاركين اختيار 3 لاعبين ليمنح الاختيار الأول 5 نقاط، والاختيار الثاني 3 نقاط، والاختيار الثالث 1 نقطة.

ويرصد الخليج 365 الأصوات التى حصل عليها صلاح بعد تصويت تركيا ، قطر ، وإسرائيل :

إسرئيل

القائد "بيبراس ناتخو" اختار: روبرت ليفاندوفسكي رقم (1) ، تياجو ألكانتارا (2) ، كيفن دي بروين (3) .

المدرب "فيليبالد روتنشتاينر" اختار: روبرت ليفاندوفسكي (1) ، كريستيانو رونالدو (2) ، كيفين دي بروين (3).

الممثل الإعلامي "داجون يوري" اختار: روبرت ليفاندوفسكي (1) ،فيرجيل فان دايك (2) ، سيرجيو راموس(3) .

قطر

القائد "حسن الهيدوس" اختار: محمد صلاح (1) ، روبرت ليفاندوفسكي (2) ، ساديو ماني (3) .

المدرب "فيليكس سانشيز " اختار : كيفين دي بروين (1) ، ليونيل ميسي (2) ، روبرت ليفاندوفسكي (3) .

الممثل الإعلامي "علي المسلماني " اختار : كريستيانو رونالدو (1) ، سيرجيو راموس (2) ، محمد صلاح (3) .

تركيا

القائد "بوراك يلماز" اختار: روبرت ليفاندوفسكي رقم (1) ، كريستيانو رونالدو (2) ، فيرجيل فان دايك (3)

المدرب "شينول جونيش" اختار : روبرت ليفاندوفسكي رقم (1) ، محمد صلاح (2) ، ساديو ماني (3).

الممثل الإعلامي "محمد أرسلان " اختار: ساديو ماني (1) ، روبرت ليفاندوفسكي رقم (2) ، كليان مبابي (3).