طاهر محمد طاهر يشارك في المران الجماعي للأهلي

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى النيجر.
واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين
ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في النيجر.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المحلة أمس بثلاثية في ثاني مواجهات الفريق ببطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
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