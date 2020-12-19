يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس beIN SPORTS |بث مباشر| اليوم 19/12/2020 في الدوري الانجليزي

ترك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الباب مفتوحًا أمام فكرة انتقاله إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

وتحدث «صلاح» لصحيفة «آس» الإسبانية خلال حوار مطول عن إمكانية الرحيل عن ليفربول إلى أحد كبيري الدوري الإسباني، موضحًا: «ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران

ومن يعرف ما قد يحدث في المستقبل».

وتابع: «أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول».

وردًا على سؤال آخر عن التوقيت الذي سيرحل فيه عن ليفربول، أوضح صلاح: «هذا سؤال صعب،

يمكنني القول إن كل شئ في أيدي النادي الآن، أود تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، تحطيم جميع الأرقام القياسية مع النادي، ولكن كل شئ يبقى في أيدي الإدارة».