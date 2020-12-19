محمد صلاح يلوم كلوب بعد منح أرنولد شارة الكابتن بدلًا منه

وجه اللاعب المصرى محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزى اللوم للمدير الفنى للفريق يورجن كلوب، بعد منحه لأرلوند شارة الكابتن بدلا من محمد صلاح في المباراة السابقة أمام توتنهام، وذلك بعدإجراء تبديل وخروج هيندرسون.
وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الأس الإسبانية: "شعرت بخيبة أمل بعد منح أرنولد شارة الكابتن بعدخروج قائد الفريق هيندرسون، وكنت أتوقع أن تُمنح الشارة، ولكنه قرار المدير الفنى، وأنا أحترمه".
يذكر أن فاز ليفربول علي نظيره توتنهام في المباراة السابقة بنتيجة هدفين لهدف، وأحرز محمد صلاح الهدف الأول في اللقاء، وقدم أداء رائعا، نال إعجاب الجميع.
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