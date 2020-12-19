تعديلات في طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعض التعديلات على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الزمالك الجولة كاملة في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٣ ديسمبر الجاري. وجاءت التعديلات بسبب فيروس كورونا حيث حرص كاف على تعيين طبيب مرافق للطاقم وهو المصري هاني الشاهيدي. على تعيين طبيب مرافق للطاقم وهو المصري هاني الشاهيدي. ويتكون الطاقم الكونغولي من جين ندالا حكم ساحة ودادي دياسيوا وسفاري أوليفر حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع والتنزاني أحمد مجوي مراقب المباراة

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