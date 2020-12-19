بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة RTS 1 السنغالية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وساوثامبتون على ملعب “سينت ماري”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايك دين”، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

على الرغم من تفوقه عدديًا لمدة 30 دقيقة ضد “آرسنال” في الجولة الماضية لم يستطع “ساوثامبتون” تحويل هيمنته إلى فوزًا ثالث على التوالي في الدوري الانجليزي ليكتفي بالتعادل.

ويقدم “ساوثامبتون” موسمًا استثنائيًا حتى الآن في الدوري الانجليزي، إذ حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهما، ويتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “توتنهام”، وأربع نقاط عن المتصدر “ليفربول”.

على الجانب الآخر فشل “مانشستر سيتي” أيضًا في الاستفادة من الهيمنة شبه الكاملة على “وست بروميتش ألبيون” في الجولة الماضية، حيق خرج متعادلاً بنتيجة (1-1)، لينهار الرقم القياسي للفريق في المحافظة على نظافة شباكه بعدما وصل إلى 6 مباريات دون ان يتلقى أي هدف.

ويعد هذا التعادل هو الخامس لفريق “مانشستر سيتي” في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما انتصر في 4 مباريات وخسر مباراتين، ويقبع السيتيزينس في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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مانشستر سيتي – ساوثامبتون

????الدوري الانجليزي (الجولة 14)

????️ملعب سينت ماري

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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