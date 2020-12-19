بث مباشر | شاهد برسيبوليس وأولسان هيونداي في نهائي دوري ابطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة نهائي دوري ابطال آسيا بين “برسيبوليس” الإيراني و”أولسان هيونداي” الكوري الجنوبي في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020.

تنقل مباراة “برسيبوليس وأولسان هيونداي” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة الكأس 3 بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”.

وتنطلق مواجهة برسيبوليس وأولسان هيونداي في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم القطري “عبد الرحمن الجاسم”.

يستضيف “ملعب الجنوب” بمدينة الوكرة القطرية المشهد الختامي لبطولة دوري أبطال آسيا بين برسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في حضور الجماهير لأول مرة في البطولة منذ انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيسمح بحضور 30% من القدرة الاستيعابية لملعب الجنوب الذي يستوعب 40 ألف مشجع.

والآن نستعرض معكم طريق ممثل شرق آسيا “أولسان هيونداي” في دوري ابطال آسيا، حيث أقصى الفريق الكوري نظيره “ميلبورن فيكتوري” الأسترالي من دور 16، وتخطى “بكين غوان” الصيني في دور 8، ليقابل “فيسيل كوبي” الياباني في نصف النهائي وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد للأشواط الإضافية.

وسبق لفريق “أولسان هيونداي” التتويج بلقب دوري ابطال آسيا في 2012، وسيسعى اليوم إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخه لتعويض إخفاقه محليًا إذ أنهى الدوري الكوري في المركز الثاني، كما خسر نهائي الكأس.

في المقابل، سلك ممثل غرب آسيا “برسيبوليس” طريقه إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على “السد” القطري في دور 16، واقصاءه لفريق “باختاكور” الأوزبكي في دور 8، قبل ان يطيح بفريق “النصر” السعودي من نصف النهائي بركلات الترجيح.

ولم يسبق لفريق “برسبوليس” ان حقق دوري ابطال آسيا من قبل، حيث أكتفى بالوصول إلى المباراة النهائية في 2018 وخسر حينها امام “كاشيما أنتلرز” الياباني.

وبشكل عام، لم يحقق أي فريق إيراني لقب دوري ابطال آسيا منذ تتويج فريق “باس طهران” باللقب في 1993، وانحل هذا النادي بعدها قبل ان يعود مؤخرًا في 2007 باسم “باس همدان”.

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