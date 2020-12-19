شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة موسيماني الصحية والمسحة تحدد موقف سفره مع الأهلي للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي، تحسن الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، مما استدعى حجزهم في أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق المقيمون فيه استمرار تواجدهم بعد إصابتهم بالفيروس.

وتابع مسئولو الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي لا يعاني حالياً من أي أعراض فيما سيجري اليوم مسحة بشكل عادي مع باقي أعضاء الفريق لمعرفة موقفه من النهائي من السفر مع الفريق للنيجر، ففي حالة استمرار إيجابية العينة سيتخلف عن السفر أما في حالة سلبية العينة فسيسافر بشكل طبيعي لقيادة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر في افتتاح مباريات الفريق ببطولة دوري آبطال افريقيا.

ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر،وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فى سياق متصل، قرر مسئولو النادي الأهلي، عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبي وجود ارتفاع كبير في درجة حرارته أثناء وجوده في أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم اعفائه من مواجهة المحلة كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوي لزملائه حال إصابته بالفعل.