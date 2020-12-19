شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعزل طاهر محمد طاهر بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي، عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبي وجود ارتفاع كبير في درجة حرارته أثناء وجوده في أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم اعفائه من مواجهة المحلة كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوي لزملائه حال إصابته بالفعل.

ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.