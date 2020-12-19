شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عماد النحاس بكورونا ومسحة جديدة تحسم مصير 10 لاعبين فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت إصابة عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بفيروس كورونا، وتقرر خضوع الفريق لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل التأكد من إصابة 10 لاعبين بين صفوف الفريق، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النجم الساحلى التونسى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون، قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام وادى دجلة بالجولة الثانية للدورى ليغيب عن اللقاء حيث يخضع اللاعب للعزل الصحى.

يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة النحاس لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، بينما يعود محمد سمير إلى التشكيل الأساسى عقب تعافيه من إصابة الشد فى السمانة، والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون منذ بداية الموسم الجارى مع ذئاب الجبل.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.