صلاح يتحدث عن.. الانتقام من أتلتيكو مدريد.. وانتهاء أزمته مع راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا يفكر في الإنتقام من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مشيراً إلى أن قصته مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد انتهت.

وقال محمد صلاح في حوار مطول مع جريده "آس الإسبانية" تم نشره عبر منصات الجريدة المختلفة باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية: "أعتقد أن الأمور سارت معنا على نحو جيد في دوري الأبطال وكذلك الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، نحظى بفرص كبيرة في التتويج بالبطولتين، كان حظنا سيء الموسم الماضي هنا، ولكننا سنقاتل من أجل اللقبين هذا العام".

وأجاب صلاح عن سؤال ما هي ذكرياتك حول دوري الأبطال الذي تُوج به: "هي ذكرى جيدة، كان ثاني نهائي لنا على التوالي، تعرضت لإصابة في النهائي الأول، ولكننا انتصرنا في النهائي الثاني، كان شعورًا رائعًا، هي إحدى أهم لحظات حياتي".

وبسؤاله عن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بسبب سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، قال النجم المصري: "أعتقد أن جميع ما يحدث لأي لاعب، كخيبة الأمل أو أشياء من هذا القبيل، تجعلك أكثر قوة في مسيرتك نحو المستقبل، ولكن تلك الإصابة موضوع وانتهى بالنسبة لي، أنا لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق".

وعن رغبته في الانتقام من فريق أتلتيكو مدريد بعد هزيمة الموسم الماضي، قال صلاح: "لا أُفكر في المباريات بهذه الطريقة، لا أُفكر في أنه يجب علينا اللعب ضدهم لأنهم انتصروا علينا الموسم الماضي، علينا المضي قدمًا مباراة تلو الأخرى، والتركيز فقط في المباراة المقبلة".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً: "بالتأكيد إذا لعبنا ضدهم من جديد فسيكون أمرًا جيدًا، إذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك الانتصار على جميع المنافسين، لذا علينا القتال للانتصار في كل مباراة".