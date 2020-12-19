"من يدري؟".. صلاح يرد على احتمالية انتقاله لريال مدريد أو برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن كل تركيزه في الوقت الحالي على المساهمة في تتويج ناديه بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي ودوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه لا يدري ما يمكن أن يحدث مستقبلاً فيما يخص استمراره في إنجلترا أو اللعب في إسبانيا.

وفي حوار مطول مع جريده "آس الإسبانية"، تم نشره عبر منصات الجريدة المختلفة باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية، قال "مو": "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ناديا قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا؟.. لكنني أركز الآن في العودة للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول".

وأجاب صلاح عنى سؤال إلى متى سنراك في ليفربول "ضاحكا "وفقاً لوصف الصحيفة الإسبانية؟ هذا سؤال صعب، ولكن أستطيع القول بأن كل شيء في أيدي النادي حاليًا، بالتأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأُكرر، تحطيم جميع الأرقام القياسية مع النادي، ولكن كل شيء في أيدي إدارة النادي، ولكن كما قلت، الفريق يأتي أولًا قبل أي رقم قياسي، ولكن تحطيم الأرقام القياسية والفوز بمباريات هذا أيضًا أمر رائع.

وتحدث صلاح عن مباراة توتنهام الأخيرة والتي فاز بها ليفربول 2-1 وأحرز صلاح الهدف الأول لفريقه "كانت مباراة جيدة، من الصعب دائمًا اللعب ضد توتنهام، ولكننا انتصرنا في نهاية اللقاء، وهذا هو المهم".

ورد صلاح على سؤال هل ليفربول مرشح للتتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي "أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء التحدث عن هذا، ولكن نعم، نحن نلعب بصورة جيدة، كما تفعل الفرق الأخرى أيضًا، لذا آمل أن نحظى بالفرصة الأفضل للفوز بالبريميرليج".

وفيما يخص التتويج جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة له في الدوري الإنجليزي، أجاب صلاح "لست أدري، لا أريد قول هذا في الوقت الحالي، بالتأكيد أحاول دائمًا تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الانتصار، وأحظى بفرصة كبيرة لأكون الهدّاف للمرة الثالثة كما تقول، ولكن الأهم هو الفوز بلقب كبير مع الفريق".