هجوم ناري من شوبير على أبوريدة بعد تعيين أحمد مجاهد على رأس اللجنة الثلاثية

شن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية لقناة "أم بي سي مصر": "أول أمس وصل خطاب للجنة الأولمبية يفيد بأنه سيتم تعديلا سيجري علي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وتقليص عدد أعضائها إلي ثلاثة فقط".

وأضاف شوبير: "بعد عدة ساعات وصل

خطاب آخر بتوقيع فاطمة سامورا يوضح أنه سيتم تغيير اللجنة بالكامل وهو دليل علي أن هناك أيادي خفية تدخلت لتغيير قرار الفيفا".

وتابع شوبير: "ليس من المنطقي أن يتم تعيين أحد المسئولين القدامي، لقد رحلنا جميعا وتقدمنا بالاستقالة من اتحاد الكرة بعد خروح المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في

مصر، كيف يتم تعيين أحد الوجوه القديمة، هذا يؤكد تدخل هاني أبو ريدة من أجل تعديل خطاب الفيفا".

وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق: "الطبيعي أن يعود عمرو الجنايني لممارسة مهامه في اتحاد الكرة، وكان علي الفيفا أن يستشير المسئولين في مصر مثلما حدث عند تعيين اللجنة الخماسية، الدولة بالتأكيد سيكون لها قرار بخصوص ماحدث".

وعن إمكانية تجميد النشاط الرياضي بدعوى وجود تدخل حكومي قال شوبير: "إحنا بنحترم قانون بلدنا، لو أن هناك من يري نفسه أكبر من القانون يبقي نقفلها أفضل".