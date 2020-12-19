شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 مدربين أجانب اقتحموا التدريب فى مصر رافعين شعار "أبناء العاملين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت العادة فى المجتمع أن يصبح نجل الطبيب طبيباً ونجل المهندس مهندساً، ولم يكن صناع كرة القدم بعيدون عن أجواء هذا المجتمع حتى سار نجل اللاعب لاعباً ولكن المثير للدهشة أن يسير خواجات الدوري المصرى على هذا الدرب ويدخلون أبناؤهم لقطاع التدريب على طريقة "أبناء العاملين" فى الإيجيبشن ليج وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

*باتشيكو يضم نجله للجهاز المعاون فى الزمالك

منذ ساعات قليلة، قام البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بضم نجله خلال الأيام الماضية إلى الجهاز المعاون له فى القلعة البيضاء، على أن يتواجد معه فى التدريبات دون التواجد فى المباريات أو المعسكرات الفنية ضمن أفراد الجهاز المعاون له.

نجل باتشيكو سيتواجد معه فى الجهاز المعاون للزمالك من أجل التعلم، ولم يطلب باتشيكو من إدارة الزمالك تخصيص راتبا لنجله الذى ظهر فى تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

* نجل بيسيرو فى جهاز الأهلى

وحينما تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو مسئولية تدريب النادى الأهلى عين نجله فى الجهاز المعاون الذى كان يضم فيتور هيوجو الميدا والكساندر دوس سانتوس ريكادرو دونيسيو بالإضافة إلى نجله فيكتور بيسيرو.

شارك الأهلى تحت قيادة البرتغالى بيسيرو فى 12مباراة فقط حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 2 وخسر مثلهما.

*نجل رامون دياز مدرب فى بيراميدز

إيميليانو دياز، نجل ومساعد المدرب الأرجنتينى رامون دياز، عمل معه إبان توليه مسئولية تدريب بيراميدز ليكون أحد أفراد الجهاز المعاون له .

وقاد دياز بيراميدز فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 8 مناسبات مقابل ثلاث تعادلات وخسارة واحدة كانت على يد فريق الجونة، وسجل معه الفريق 21 هدف واستقبل شباكه 8 أهداف وجمع 27 نقطة.

ونجح الأرجنتينى فى قيادة بيراميدز للفوز على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى جولتين متتاليتين.