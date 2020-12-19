شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد الشروط الفنية قبل التعاقد مع المهاجم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي شرطا لابد من توافره في المهاجم الجديد، الذي من المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم سوبر يملك معدل تهديفي عالي، شرط أن يجيد أيضا اللعب في مركز الجناح، الذي يرى موسيماني انه مازال يعاني من أزمة فيه منذ رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق، وذلك علي الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب السابق.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع جاكسون موليكا هداف ستاندرليج البلجيكي الحالي ولاعب مازيمبي السابق، الا ان موليكا لا يجيد اللعب كجناح، الأمر الذي يضعه في اخر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الفترة في الوقت الذي اشترط مسئولو العين الإماراتي الحصول على 6 ملايين دولار للموافقة على بيع المهاجم التوجولي لابا كودجو للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاءت طلبات العين بعد رفض الأهلي عقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال كودجا للأهلي وعودة حسين الشحات للعين الإماراتي في ظل وجود رغبة قوية لإعادة اللاعب مجددا والذي كان أحد اهم نجوم العين الإماراتي قبل انتقاله للأهلي.