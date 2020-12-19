شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهدد باللجوء للمحكمة الرياضة الدولية بسبب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة حق منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا بسبب منعه من خوض مباراة تونس اليوم رغم استيفاء المنتخب لكل الإجراءات والتزامه بالعدد المسموح به لخوض اللقاء.

وقال مجاهد: لن نفرط في حقوق المنتخب المصري للشباب وسنضغط بكل قوة من اجل اعادة حق المنتخب في اعادة مباراته مع تونس والتى تم الغائها اليوم بحجة عدم وجود العدد اللازم لخوض المباراة

واكد مجاهد في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب نتابع مع كاف الأمر وتطوراته حاليا وبعدها سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية اذا لم يعود حق المنتخب من كاف ومن اتحاد شمال إفريقيا خصوصا وان منتخب مصر موقفه سليم 100%

وقال مجاهد كاف رفض اعتماد نتيجة المباراة ومازلنا ننتظر القرار النهائي الذي على ضوئه سنتحرك في التصعيد.