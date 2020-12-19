هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد.. أول تعليق من أمير مرتضى على تعيين مجاهد رئيسا للجنة اتحاد الكرة

كتب: ضياء السقا

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول ببنادي الزمالك، على تعيين أحمد مجاهد، رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري.

وقال أمير على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد".

وتابع: "هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه علشان أحمد مجاهد محايد ومحترم ونظيف وفاهم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد قرر تعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة، خلفًا لعمرو الجنايني.