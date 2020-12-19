شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة للاعبى الأهلي قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري لاعبو النادي الأهلي مسحة جديدة اليوم السبت قبل السفر للنيجر غداً الأحد ، استعدادا لمواجهة فريق سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وقرر مجلس إدارة الأهلي توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى النيجر من أجل تقليل زمن الرحلة والحفاظ على اللاعبين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأصبحت فرص سفر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في السفر صعبة لاستمرار معاناته من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة إيجابية.

في الوقت الذي أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن خيار التفريط فى خدمات النيجيرى جونيور أجاى غير مطروح إطلاقا رغم خضوعه لجراحه تحتاج لمدة علاج طويلة قد تصل لـ3 أشهر ليؤكد البعض رفع اسم اللاعب من القائمة في الميركاتو الشتوى القادم حتى يتثنى للنادى التعاقد مع مهاجم اجنبى جديد.

وأكد مسئولو الأهلى أن أجاى يعد واحد من أهم لاعبى القوام الأساسى كما أنه يحظى بثقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مما ينهى فكرة التفكير فى التفريط فى خدماته. ويخضع جونيور أجاى نجم الأهلى لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.