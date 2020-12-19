شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد شريف بعد تسجيله هدفين في غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، إنه سعيد بتسجيله هدفين في لقاء فريقه أمام غزل المحلة والذي فاز به حامل لقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على أرض ملعب ستاد السلام.

أضاف شريف في تصريحات متلفزة، عقب اللقاء، فوز الأهلي أهم من تسجيلي الأهداف، ولكن في نفس الوقت دائما أحرص على تسجيل الأهداف لإثبات قدراتي داخل الفريق الكروي.